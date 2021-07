La Roma vaccina tutti

Non solo Mourinho, non solo droni e maxischermi, ma anche una posizione forte: la Roma ha ordinato le vaccinazioni contro il Covid per tutti i dipendenti che lavorano a contatto con la squadra, oltre che naturalmente per i giocatori e lo staff tecnico. E così, dopo i nazionali italiani che erano stati sottoposti al vaccino prima dell’Europeo, è toccato a tutti gli altri. Compresi i ragazzi della Primavera convocati per il ritiro. Alcuni giocatori sono a posto, con tanto di certificazioni. Atri, specie i più giovani, hanno ricevuto la prima dose, che costituisce già una difesa significativa contro il virus, e completeranno il percorso entro l’inizio di agosto.

(corsport)