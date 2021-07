La Roma ha un bel carattere

Partita vera quella andata in scena ieri sera tra Porto e Roma, con i giallorossi che a 3 settimane dall'inizio del campionato tentano di trovare la propria vera identità e fare la conta degli uomini su cui puntare. Finisce 1-1, con Gianluca Mancini che porta i suoi in vantaggio prima del pareggio di Vitor Ferreira allo scadere. Rui Patricio, nonostante una piccola incertezza in avvio, si veste da eroe nel primo tempo e salva in almeno un paio d'occasioni. Nei primi '45 i giallorossi girano poco davanti, poi nella ripresa arrivano le occasioni: Dzeko spara al lato dal limite, Diawara minaccia da fuori, quindi la rete da calcio d'angolo. Gli animi si surriscaldano dopo un fallo di Pepe su Mkhitaryan, poi il pareggio allo scadere.

Capitolo mercato: in dirittura d'arrivo l'affare che porterà Eldor Shomurodov in giallorosso: prestito a 2 milioni con riscatto fissato a 16. E si ipotizza uno scambio Perisic-Florenzi.

(Il Messaggero)