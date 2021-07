La Roma di Pinto: “Vina arriva, per Xhaka vediamo”. Ma c’è chiusura su Totti

“Il mercato sta andando bene, Vina arriva, per Xhaka vediamo, pensiamo ad una cosa alla volta“. Tiago Pinto probabilmente a Lisbona non era abituato ai tifosi che lo aspettavano fuori dal centro sportivo. A Roma può capitare anche questo e ai tifosi fuori dai cancelli, sotto un caldo torrido, è difficile dire di no. Per questo il dirigente portoghese si è fermato e si è fatto sfuggire qualche notizia. La prima: è fatta per Vina del Palmeiras e nelle prossime ore arriverà, probabilmente non oggi. La seconda: per Xhaka non è ancora chiusa. Bisognerà aspettare ancora qualche giorno e la Roma dovrà alzare ancora l’offerta di un paio di milioni. Il centrocampista potrebbe raggiungere la sua nuova squadra direttamente in Portogallo. A chi gli ha chiesto di Icardi, Pinto ha risposto con un sorriso mentre su Totti: “E’ la sua volontà“. Una frase che potrebbe lasciare spazio a più interpretazioni e per questo c’è stato bisogno di un chiarimento da parte della Roma. Non c’è mai stata una proposta ufficiale né un rifiuto, semplicemente la dirigenza rispetta il percorso intrapreso dallo stesso Totti.

(corsera)