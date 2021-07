La Roma di Mou è già da 10

Prima uscita stagionale per la Roma di Mourinho che ne fa 10 al Montecatini - 5 gol per tempo, in rete Carles Perez, Mancini, tripletta di Mayoral, Calafiori, un autogol di Santi, Zaniolo su rigore, Zalewski e Diawara -: un'amichevole che conta per ritrovare la forma migliore, ma che è andata in scena sotto gli occhi dei Friedkin e di Tiago Pinto. Confermato il 4-2-3-1 come via maestra, ieri non hanno preso parte alla gara per precauzione Pellegrini, Karsdorp, El Shaarawy, Veretout e Dzeko - il bosniaco è alle prese con un affaticamento muscolare da un paio di giorni -.

11 titolare: Fuzato in porta, Tripi, Mancini, Kumbulla e Calafiori in difesa, mediana a due composta da Villar e Bove, con il tridente offensivo dietro il terminale Mayoral formato da Carles Perez, Mkhitaryan e Zalewski. Il difensore ex Atalanta è partito con la fascia di capitano, mentre il centrocampista spagnolo è spesso sceso sulla linea dei difensori per impostare l'azione, compito che presto spetterà anche a Granit Xhaka.

Nel secondo tempo l'onore della fascia da capitano è passato poi a Nicolò Zaniolo, in una formazione così rimodulata: Cardinali (a metà tempo sostituito da Mastrantonio), Reynolds, Ibanez, Smalling e Feratovic, Diawara e Darboe con Zaniolo, Zalewski e Ciervo dietro Mayoral. In entrambe le frazioni di gioco un terzino di spinta ed un centrale sul versante opposto. Domenica altra amichevole a porte chiuse, mentre il 21 luglio il match con la Triestina sarà trasmesso in diretta su Sportitalia. Possibilità per 1000 tifosi di assistere anche alla partita dal vivo, al 'Rocco' di Trieste.

(Il Messaggero)