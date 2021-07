La Roma abbraccia Mou, prima giornata tutta “Special”

Ieri il saluto a Setubal, oggi lo sbarco a Roma, anche se il programma di Josè Mourinho - inizialmente fissata per il 5 luglio la conferenza stampa di presentazione, con ritiro al via il giorno successivo - potrebbe subire qualche slittamento a causa della quarantena che potrebbe essere imposta al nuovo allenatore della Roma.

Quarantena che il tecnico trascorrerebbe a Trigoria per cominciare a prendere confidenza con il suo ambiente di lavoro: la Roma, che in un primo momento aveva fatto richiesta di una deroga per motivi lavorativi, non avendo ricevuto risposta positiva, ha chiesto alla ASL il permesso casa-lavoro per consentirgli almeno di poter uscire in campo.

Arrivo previsto per le 14 a Ciampino, con bagno di folla che potrebbe andare in scena a Trigoria, dove lo Special One si recherà senza tappe intermedie.

(Corsera)