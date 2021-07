La riforma dei tornei in Consiglio federale

Si torna a parlare della madre di tutte le riforme in Figc: la modifica dei campionati, che verrà discussa oggi in via Allegri nel corso del Consiglio Federale. L'obiettivo è convocare un'assemblea straordinaria entro novembre per discutere la proposta che verrà presentata oggi: riduzione delle squadre professionistiche e ridistribuzione delle risorse, per fare in modo che il sistema calcio riesca a camminare con le sue gambe.

Per farlo Gabriele Gravina punta ad istituire la cosiddetta C Elite, riducendo il numero delle partecipanti con l'intervento su promozioni e retrocessioni. Entro il 2024-2025 l'obiettivo è quello di organizzare Serie A, B e C Elite a 18 squadre, con una C canonica a 36.

(Il Messaggero)