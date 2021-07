La Raggi riceve Mourinho insieme a Dan e Ryan. Subito uno sponsor

IL TEMPO (A. AUSTINI) - È arrivato qualche minuto dopo mezzogiorno, insieme ai Friedkin che gli hanno lasciato la scena. José Mourinho era la star del giorno in Campidoglio, dove ha trovato ad accoglierlo Virginia Raggi. I proprietari giallorossi Dan e Ryan lo hanno introdotto alla sindaca, che ha scambiato due chiacchiere col portoghese nella sala del Marco Aurelio. Foto di rito - molto utile in tempi di campagna elettorale - convenevoli e saluti prima di lasciare l’allenatore alla conferenza stampa. I Friedkin l’hanno seguita in una stanza attigua a quella dove si sono radunati i giornalisti, senza farsi mai vedere.

Entrando in sala stampa i più attenti si sono subito accorti che fra i marchi stampati sul pannello degli sponsor c’era Digitalbits. Si tratta di una blockchain che ha lanciato anche la sua criptovaluta, ha pagato per comparire durante un evento media così seguito e ora sta trattando con la Roma un accordo più ampio: potrebbe diventare il main sponsor, o finire sulla manica al posto di Iqoniq. La forza di Mourinho già si vede.