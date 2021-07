La prima richiesta di Mourinho: un maxischermo in campo

La prima novità che emerge da Trigoria riguarda una richiesta che Mourinho ha rivolto alla società, ricevendone puntuale esecuzione, di montare sul campo principale riservato agli allenamenti della prima squadra un maxischermo per poter far vedere direttamente ai giocatori gli atteggiamenti tattici da correggere sia in rapporto alle proprie giocate sia in rapporto alle giocate degli avversari. [...]

C'è poi un'altra curiosità legata agli allenamenti che si svolgeranno quotidianamente a Trigoria: pare infatti che il portoghese abbia imposto che gli orari di allenamento della Primavera siano differenti rispetto a quelli della prima squadra, con una differenza di almeno due ore.

(Il Romanista - D. Lo Monaco)

