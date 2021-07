La mossa di Cairo: "A Belotti abbiamo fatto un'offerta molto importante"

L'offerta del Torino ad Andrea Belotti è da 3,2 milioni netti a stagione per i prossimi quattro anni per rinnovare il contratto che scadrà il 30 giugno 2022. È il segnale di quanto la società granata voglia fortemente legarsi a vita all'attaccante, che ad oggi non ha ancora dato una risposta.

«Adesso vedremo che cosa succederà, dopo avremo ancora davanti un mese per chiudere con lui o per fare altre cose», ha detto il presidente Urbano Cairo sottolineando poi come «è evidente che Belotti può interessare molto sul mercato. Non è una novità che vi siano squadre interessate (il Tottenham sta valutando, ndr), ma evitiamo di entrare nei dettagli perché è giusto mantenere un po’ di riservatezza».

(Gasport)