La Federazione vince anche 28 milioni. Ai giocatori 250mila euro di premio

Vincendo l’Europeo l’Italia ha incassato il massimo possibile, 28,25 milioni di euro, grazie ai tre successi su tre nella fase a gruppi. Uno “score” con il quale gli azzurri diventano la squadra che ha messo nelle casse più milioni di premi Uefa nella storia dell’Europeo: 99,25. Una percentuale di questa somma andrà in premi ai giocatori: l’accordo tra gli azzurri e il presidente Gravina prevede 250mila euro a testa per i campioni (sarebbero stati 200mila per il secondo posto, 150mila per la semifinale e 80mila per i quarti).

(Gasport)