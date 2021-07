La Corte Europea 'frena' la SuperLega

La SuperLega può attendere: questo in sintesi il messaggio della Corte Europea, che boccia la domanda di procedura accelerata per far dichiarare illegittima la posizione dell’Uefa e autorizzare implicitamente la nuova competizione. Ad ogni modo il futuro del calcio rimane appeso al giudizio dei giudici di Lussemburgo. Se i giudici UE dichiarano inammissibile il ricorso, oppure rispondono negativamente in un eventuale giudizio, per la Superlega è finita. Se invece la risposta fosse positiva, in teoria i club sarebbero liberi di organizzarsi il loro torneo.

(gasport)