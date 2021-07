Josè intanto rassicura Dzeko. Rui Patricio è a un passo

Diramata la lista dei convocati per il ritiro a Trigoria: per il momento non si alleneranno con il resto del gruppo, e quindi con Mourinho, Pedro, Fazio, Pastore, Santon, Nzonzi e Kluivert. Stessa sorte per diversi giovani e per i calciatori impegnati con le rispettive nazionali nell'ultimo periodo, come Olsen e Florenzi. Il messaggio è chiaro: per il gruppo B gli allenamenti inizieranno tra un paio di settimane, ammesso che non si trovi una soluzione di mercato nel frattempo.

Diverso il discorso per Edin Dzeko: Mourinho gli ha parlato davanti allo staff tecnico, facendolo sentire importante e assicurandogli di contare su di lui. Non è escluso però che, se dovessero arrivare offerte congrue, la Roma possa privarsi del bosniaco e con lui del suo ingaggio da 7.5 milioni di euro.

Capitolo terzino sinistro: Mourinho in conferenza stampa si è espresso senza mezzi termini sulla necessità di acquistare un sostituto di Spinazzola, pur manifestando la propria stima nei confronti di Calafiori. Il primo rinforzo potrebbe però essere Rui Patricio - ieri Jorge Mendes a Roma per la presentazione dello Special One, ma anche per chiudere l'affare che porterebbe in giallorosso l'estremo difensore dei Wolves -, poi ci si potrà tuffare su Xhaka e su un laterale di sinistra.

(gasport)