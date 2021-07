Italia, sei la regina

Dopo 53 anni l’Italia è di nuovo campione d’Europa, battendo l'Inghilterra ai rigori. Abbiamo regalato un gol dopo due minuti di gioco, abbiamo rincorso, abbiamo pareggiato con una zampata di Bonucci, abbiamo sofferto tremendamente l’assenza di Spinazzola, abbiamo perso anche Chiesa, siamo arrivati in fondo lo stesso. Chiamateli pure i Leoni di Wembley, se volete. Ma precisate: leoni dalle zampe di cachemire. Perché questa non è stata la vittoria del cuore, come tante in passato, ma del gioco.

Abbiamo sempre fatto la partita e l’Inghilterra ha pensato solo a difendersi come gli italiani di una volta. Quando mai una squadra italiana è venuta a Wembley a tenere palla per il 65% del tempo? Quando mai ha vinto una grande finale così dominata? Questo è il nostro grande orgoglio: non abbiamo vinto l’Europeo perché siamo stati più tosti e più furbi, ma perché siamo stati più bravi a giocare a calcio. E questo ci dà futuro.

(Gasport)