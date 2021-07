Italia-Inghilterra, no al maxi-schermo all'Olimpico per la finale

In attesa che l'Italia di Mancini scenda in campo domenica sera contro l'Inghilterra nella finale dell'Europeo, continua l'organizzazione nella Capitale per la visione della partita. Passo indietro però del comitato per l'ordine e la sicurezza che si è svolto in prefettura, che non ha dato il permesso all'apertura dell'Olimpico ai tifosi. La decisione è dettata dal fatto che la gara non sarebbe considerata un evento sportivo, costringendo così la prefettura ad approvare un massimo di 1500 persone. I tifosi potranno comunque seguire la gara dagli schermi presenti a Piazza del Popolo.

(TuttoSport)

