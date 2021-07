E' andato avanti per circa un'ora l'incontro tra i club e la Lega Serie A andato in scena nella giornata di ieri per discutere di una possibile riforma del campionato. Novità attese per la giornata di domani quando la Deloitte, che da ieri mattina sta incontrando tutte le società per raccogliere le diverse opinioni in proposito, fornirà un parere sulla possibile rivoluzione anche in termini economici e di fattibilità.

Ancora vaghi, al momento, i termini specifici della riforma.

(gasport)