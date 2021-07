Il saluto commosso a Spinazzola: cori, canti e dediche dei compagni

“Purtroppo sappiamo tutti come è andata ma il nostro sogno azzurro continua e con questo grande gruppo nulla è impossibile. Io vi posso solo dire che tornerò presto! Ne sono sicuro“. È il messaggio che Leonardo Spinazzola ha mandato via social dopo aver lasciato ieri mattina il ritiro di Coverciano in compagnia del dottor Andrea Ferretti. L’esterno azzurro è stato portato a Roma per svolgere gli accertamenti necessari all’ospedale Sant’Andrea. Il responso ha purtroppo confermato le prime indicazioni: rottura sottocutanea del tendine d’Achille sinistro. Spinazzola rientrerà direttamente a disposizione della Roma. Per l’esterno sinistro, che verrà operato in Finlandia dal professor Orava, lo stesso di Beckham e Deschamps, si teme uno stop di almeno sei mesi, una brutta perdita per Mourinho e Mancini. “È vero, Leo era tra i migliori di questo Europeo, ma lo resterà comunque” sottolinea il ct. E nel volo di ritorno da Monaco a Firenze, Spinazzola è stato il più celebrato dal gruppo azzurro, con cori da stadio. Commoventi poi le immagini del saluto nella sala da pranzo di Coverciano con i giocatori e Mancini che uno alla volta hanno abbracciato e salutato Spinazzola in stampelle.

(corsera)