Il Covid ha colpito anche Totti: meno affitti per la Numberten

IL TEMPO (A. GIACOBINO) - Il Covid ha colpito anche gli affitti del campione. È Francesco Totti, mitico ex capitano della Roma che dal 2006 ha concentrato i suoi interessi economici nella Numberten srl di cui è socio al 100%. Il bilancio del 2020 si è chiuso infatti con un utile sceso anno su anno da 177mila euro a 64mila euro anche se la società può contare su un patrimonio netto di 7 milioni costituito da 3 milioni di riserve e 3,8 milioni di utili portati a nuovo frutto della rivalutazione degli immobili di proprietà fatta nel 2008, da cui provengono gli affitti che sono scesi a 904mila euro dagli 1,4 milioni del 2019. La Numberten, così chiamata perché è la traduzione inglese del numero 10 della maglia di Totti, possiede una serie di immobili valutati 3,9 milioni e alcune partecipazioni finanziarie in altre società, tra le quali la Immobiliare Acilia, la Immobiliare Dieci e Longarina. La cassaforte di Totti ha però visto scendere i debiti anno su anno da 7,5 a 6,7 milioni di cui 3,4 milioni verso l’azionista: presidente è Riccardo Totti, fratello di Francesco, e in consiglio siede la madre Fiorella.