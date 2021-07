I tifosi, i compagni e Mourinho: il nuovo Zaniolo scalda Roma

GAZZETTA.IT (C. ZUCCHELLI) - Qualche giorno fa Nicolò Zaniolo era in tendenza sui social per questioni legate alla vita privata: lo sfogo dell’ex fidanzata, la nascita di suo figlio. Da ieri, invece, di Zaniolo si parla (non solo a Roma, dove i tifosi lo hanno sempre amato e molto molto tutelato) solo per lo splendido gol contro il Debrecen. [...]

Un piccolo retroscena: se in campo al Nereo Rocco il portoghese aveva mostrato disappunto per la reazione di Nicolò all’ennesimo fallo, perché i campioni devono essere più forti di tutto, al 90’ si è presentato in prima persona, tra lo stupore generale, a chiedere conto del trattamento ricevuto dal suo giocatore. Un gesto che ha colpito Zaniolo, consapevole, ancora di più, che Mou può essere l’allenatore che gli cambierà la carriera. [...] Mourinho lo vede trequartista ma anche falso 9, lui si è messo a disposizione.