«I solti trucchi». Dal Belgio accuse assurde

IL TEMPO (S. PIERETTI) - Il giorno dopo, in Belgio, il cielo è più grigio del solito. La sconfitta contro l’Italia non può dirsi inaspettata, eppure i giocatori non l’hanno presa affatto bene; il portiere Courtois - sul proprio profilo Instagram - accusa Leonardo Spinazzola di aver simulato al momento dell’infortunio per guadagnare tempo pubblicando la foto del terzino italiano a terra: «truken van de foor», semplicemente tradotto in «trucchi del mestiere». La presa di posizione dell’estremo difensore è assurda, considerando che venerdì sera aveva avuto modo di vedere con i propri occhi il collega uscire dal campo in barella. Un altro giocatore del Belgio che si iscrive all’elenco degli antisportivi è Il difensore Vertonghen. «Non voglio complimentarmi troppo con l’Italia, è stata colpa nostra». Anche questa volta il problema sarebbe la perdita di tempo dei giocatori italiani. La parte migliore del calcio - come spesso capita - sono i tifosi; quelli del Belgio, per prendere in giro i rivali francesi, hanno sottoscritto una petizione con tanto di raccolta firme: «Rigiocare i quarti di finale contro l’Italia. Ma per perdere di nuovo». I tifosi belgi hanno capito tutto: ora lo spiegassero ai loro giocatori