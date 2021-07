I predestinati e i redenti: ecco gli eroi di Wembley. Spinazzola 'motore in campo e fuori'

Il quotidiano in edicola oggi fornisce un quadro degli azzurri che hanno partecipato e vinto Euro 2020 all'indomani della vittoria in finale ai rigori contro l'Inghilterra. Di seguito il ritratto dei giallorossi tra le fila dell'Italia di Mancini:

Florenzi.

Un ragazzo in cerca d'autore. Era capitano della Roma e ha dovuto migrare. Aveva trovato il Psg e se l'è visto portar via da Hakimi, come la fascia dell'Italia da Di Lorenzo. Il meglio, caro Ale, deve venire.

Spinazzola.

Il motore in campo, fino a un passo dalle semifinali. La vita sa essere ingiusta, soprattutto se ti toglie il finale che la tua storia avrebbe meritato. Ma non ha smesso di trainare, da fuori. Alla stessa velocità.

Cristante.

Appena arrivato, Mourinho ha speso parole per lui: «Un ragazzo eccezionale». Non c'è stato allenatore a Roma - da Di Francesco a Fonseca - che non lo abbia sottovalutato per poi ravvedersi. Mancini si è iscritto al partito dei Cristantiani.

[...]