I giorni di Xhaka

IL ROMANISTA (P. TORRI) - (...) Granit Xhaka è pronto a sbarcare a Trigoria, un desiderio che lo svizzero non ha mai mai fatto mistero di voler soddisfare. I prossimi giorni saranno decisivi per la fumata bianca con l'Arsenal (...) Pinto ha la necessità che si concretizzino un paio di cessioni, propedeutiche per il cash da girare al club inglese, legittimo proprietario del cartellino dello svizzero ancora per ventitrè mesi. Le due cessioni, entrambe già ben avviate, sono quelle di Kluivert al Nizza dove l'olandese andrà in prestito con un diritto di riscatto a otto milioni e quella del portiere svedese Olsen che sarà acquistato dal Lille in cambio di una cifra tra i cinque e i sei milioni. Che poi saranno quelli che Pinto proverà a mettere sul piatto della trattativa con l'Arsenal. Per quello di cui siamo a conoscenza, fino a oggi Pinto ha offerto tredici milioni più tre di bonus (non tutti semplicissimi da centrare) andandosi sempre a scontrare con la rigidità dei Gunners (...) E pare che il dirigente portoghese tra oggi e domani, una volta ricevute notizie rassicuranti per le cessioni di Kluivert e Olsen, sia pronto al rilancio finale per cercare di dare a Mourinho il centrocampista che lo Special One ha richiesto per sistemare il suo primo centrocampo colorato di giallorosso. (...)

