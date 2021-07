Green pass e stadio: la chiave resta il distanziamento

C’è ancora tanto di cui discutere, per questo la cabina di regia e il Consiglio dei ministri inizialmente programmati per oggi dovrebbero con ogni probabilità slittare a domani. Fonti vicine al governo hanno fatto sapere che il decreto legge che guiderà l’Italia a partire dal primo agosto non dovrebbe contenere norme esplicitamente dedicate alle manifestazioni sportive. Quel che è certo però è che definirà l’utilizzo nel nostro Paese del green pass. La capienza degli stadi dovrebbe comunque restare ridotta. Ma quanto? Molto dipenderà da quello che governo e Cts decideranno sul distanziamento (per gli impianti sportivi come per i cinema e i teatri): se anche con il green pass fosse mantenuto a un metro, gli stadi non riuscirebbero comunque ad essere occupati per più del 27-28% della loro capienza. l distanziamento necessario potrebbe dipendere ora anche dal colore della regione (che probabilmente non verrà più definito in base al numero dei contagi, ma da quello delle ospedalizzazioni).

(gasport)