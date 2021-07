Gravina scrive alla Vezzali: "Riapriamo gli stadi a tutti"

Continuano le pressioni da parte della FIGC per far in modo che il governo dia il via libera per il prossimo anno alla riapertura degli stadi. I club per l'ultima stagione hanno avuto perdite per quasi 200 milioni e la volontà è quella di evitare che questo si ripeta. Per questo, come scrive il quotidiano sportivo nazionale, il presidente Gravina avrebbe inviato una lettera al Sottosegretario allo Sport Vezzali per verificare la possibilità di un ritorno dei tifosi negli impianti. "Sono convinto della necessità del pubblico negli stadi, ma avrei preferito una certa gradualità. Bisogna usare il buon senso perché se riapriamo al 100% e poi siamo costretti a richiudere tutto è la fine" ha detto il presidente a margine del Consiglio federale.

