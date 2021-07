Gli ultrà della Sud donano un macchinario al Bambin Gesù

Allo stadio non possono mettere piede da un anno e mezzo, così sono “entrati” in ospedale. I gruppi della Curva Sud romanista hanno deciso di fare qualcosa di concreto per la loro città, raccogliendo con una donazione collettiva i fondi per acquistare un importante strumento diagnostico, donato ieri all’ospedale Bambino Gesù.

Si tratta di uno scanner Fuji che permette di individuare in profondità vene e arterie con rapidità. Lo scanner, provvisto anche di due scanner portatili per i medici che effettuano visite nei vari reparti, è stato consegnato ieri al professor Sergio Picardo, direttore del dipartimento di anestesia, rianimazione e comparti operatori.

(La Repubblica)