Gli azzurri a Leo: «Vieni a Wembley assieme a noi». E Spina ci prova

Leonardo Spinazzola è ripartito ieri, destinazione Turku, in Finlandia, per il consulto con i professori Orava e Lempainen. Oggi si sottoporrà all’intervento chirurgico che ricostruirà il suo tendine d'Achille rotto. Spinazzola e la moglie, accompagnati dal dottor Manara, medico della Roma, si sono specchiati persino nello sconcerto di un addetto all’aeroporto, che ha sussurrato: «Ci sono rimasto malissimo», ricevendo dal giallorosso il solito sorriso disarmante e una frase serena: «Andiamo avanti».

Ieri Nicolò Barella e Federico Chiesa gli hanno riservato belle parole. «Cercheremo di renderlo orgoglioso in altri modi e festeggiare insieme a lui», ha detto il centrocampista. «Speriamo di regalargli una grande gioia in finale», ha aggiunto l’attaccante. Se tutto andrà come da programma, infatti, già domani sera Spinazzola, che accusa un dolore tutto sommato modesto al tendine rotto, potrebbe tornare in Italia e tifare gli azzurri davanti alla tv. Poi, se la Spagna farà la fine dell’Austria e del Belgio, il programma è già stato definito. Stampelle in pugno, per Lorenzo e il suo manager, Davide Lippi, si allestirà un volo privato per portare il terzino a Londra in vista della finale. L’invito dei compagni di squadra è già partito: «Ti aspettiamo a Wembley per festeggiare insieme».

Spinazzola inoltre ha ricevuto messaggi anche da Antonio Conte, Luciano Spalletti e Marina Granovskaia, plenipotenziaria del Chelsea. Perché il club inglese, proprio come il Real Madrid, stava monitorando l’esterno in vista del mercato.

