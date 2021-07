Giocatori e Mou, contatti a Trigoria

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Il primo giorno della Roma di José Mourinho è arrivato. L'era dello Special One ufficialmente iniziata, con i giocatori che da oggi ricominceranno a presentarsi a scaglioni al Fulvio Bernardini: fino a giovedì mattina la squadra sarà impegnata a svolgere alcuni test atletici e fisioterapici in palestra con lo staff del nuovo allenatore. Dopo i test i giocatori faranno rientro a casa senza pernottare a Trigoria. Il primo vero allenamento agli ordini di Mourinho - la quarantena del portoghese finisce domani - andrà in scena nel tardo pomeriggio di giovedì, con tutta la squadra che scenderà simultaneamente in campo mentre venerdì e sabato è in programma una doppia seduta.

Ieri intanto i giocatori di rientro dalle vacanze - Mancini, Pedro, Villar, Borja Mayoral, Karsdorp, Dzeko, El Shaarawy, Carles Perez, Santon e Diawara - si sono affacciati nel centro tecnico per sottoporsi al tampone molecolare. Nel frattempo il club ha ufficializzato la location per la presentazione del nuovo allenatore: la prima conferenza stampa da romanista di Mourinho ci sarà giovedì alle 13.30 alla terrazza Caffarelli al Campidoglio.

Sul fronte mercato, dopo Under, oggi la Roma saluta anche Pau Lopez. Il portiere svolgerà le visite mediche con il Marsiglia prima di trasferirsi in Francia in prestito: il riscatto è fissato a 12 milioni più uno di bonus, ma il diritto si tramuterà in obbligo se il giocatore dovesse totalizzare almeno 20 presenze. In entrata si continua a lavorare con il Wolverhampton all'arrivo di Rui Patricio: sarà il trentatreenne a difendere i pali giallorossi. Ancora tutto fermo invece sul fronte Xhaka. Nelle ultime ore Tiago Pinto sta lavorando per individuare un sostituito di Spinazzola: Dimarco, Marcos Alonso e Ramy Bensebaini del Borussia M’Gladbach sono tra i nomi in lista.

Novità per quanto riguarda lo scouting: la squadra - ogni membro risponderà direttamente a Tiago Pinto - sarà formata da José Fontes, Enrico Paresce, Mauro Leo, Javier Wainer e Alessio Scarchilli. Capitolo sponsor: Hyundai continuerà ad essere il Main Global Partner per la prossima stagione.