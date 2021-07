Futuro tricolore: la Roma al top con l'U17. Il vivaio è una gioielleria

Un settore giovanile che non smette di dare soddisfazioni alla Roma: Under 17 campione, Under 18 in finale, e tanti tanti giocatori sfornati da regalare al calcio che conta. Tanti gli ingredienti del successo, da Stefano Piccareta - tecnico dell'Under 17 fresco di scudetto - a talenti come Missori, Faticanti, Tomaselli e i gemelli D'Alessio, che davanti hanno un futuro luminoso.

Ma c'è anche l'under 18 di Parisi, con il numero 10 Pagano che avrebbe potuto far parte del successo dell'under 17 se non avesse giocato sotto età. E a scommettere su di lui c'è anche Francesco Totti con la sua CT10. E non vanno dimenticati altri nomi, come quello di Tahirovic ed Evangelisti.

Il tutto sotto la supervisione di Vincenzo Vergine, da oggi a capo del settore giovanile. Morgan De Sanctis si dedicherà interamente a coadiuvare Tiago Pinto, mentre dei ragazzi si occuperanno anche Lo Schiavo e Conti.

(gasport)