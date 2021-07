Frenata Xhaka: la Roma non va oltre Ferragosto

Frenata per Granit Xhaka: tra la Roma e l'Arsenal c'è ancora distanza per il cartellino del centrocampista svizzero, che nel frattempo è tornato ad allenarsi dopo le vacanze cui aveva diritto dopo l'europeo. E se i Gunners pensano ad offrirgli il rinnovo, i giallorossi pensano alle alternative. Tra queste Thomas Delaney del Borussia Dortmund. Xhaka resta una prima scelta per la Roma di Mourinho ma a Trigoria, secondo quanto riporta il quotidiano sportivo, non sarebbero disposti ad aspettare oltre ferragosto: superata quella deadline, la Roma dovrebbe seriamente virare su un altro obiettivo anche per completare la rosa per una stagione che, a quel punto, sarebbe imminente.

(corsport)