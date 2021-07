Follie del calcio: gli stipendi in Serie A arrivano a pesare il 78% dei ricavi

Sebbene i club di Serie A siano riusciti ad abbassare il costo degli stipendi dell'8%, il lavoro pesa ancora alle società per il 78% degli incassi. Significa che per ogni euro incassato i club spendono 78 centesimi per gli stipendi. L'emergenza sanitaria - e quindi economica - avrebbe però richiesto e richiederà un taglio più incisivo. Il giro d'affari delle squadre di calcio si è infatti ridotto del 18%, mentre le perdite operative sono schizzate da 17 a 247 milioni.

Secondo uno studio del Deloitte Annual Review of Football Finance, nella stagione '19/'20 il mercato del calcio europeo ha perso 3.7 miliardi di ricavi, con le 5 leghe più importanti che hanno sofferto il danno maggiore.

(MF)