Florenzi, storia di un esubero: un futuro ancora tutto da svelare

Alessandro Florenzi si trova in un limbo. Le sue vacanze sono praticamente finite, domenica farà il tampone, ma non è stato convocato per il ritiro in Portogallo. A differenza di Cristante che invece raggiungerà la squadra in Algarve. Inoltre non ha ricevuto la comunicazione e il via libera per allenarsi con gli esuberi a Trigoria.

Una cessione è al momento la soluzione più probabile. Anche se la Roma è scoperta sulle corsie esterne. Ma a Trigoria non sono arrivate offerte concrete per Florenzi, né dalle big italiane né dall’estero. È chiaro che solamente un top club si può permettere un giocatore del calibro di Florenzi, con quello stipendio. Il prezzo del cartellino, invece, è l’ultimo dei problemi. Perché si parte dal presupposto che la Roma farebbe una plusvalenza importante in ogni caso. Anche 5 o 6 milioni potrebbero bastare per salutarsi per sempre, prima della scadenza naturale del contratto, fissata nell’estate del 2023.

(Corsport)