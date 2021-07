Florenzi guida la Roma in più

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Mentre in Portogallo Mourinho sta gettando le fondamenta per la stagione che inizierà tra meno di un mese, nella Capitale c'è un altro pezzo di Roma in attesa di conoscere il proprio futuro. Dal destino degli esuberi dipende anche l'andamento del mercato in entrata, che subirebbe un'accelerata nel caso venissero piazzati i giocatori considerati fuori dal progetto dello Special One.

La situazione più incerta è quella di Florenzi, che il primo agosto si presenterà a Trigoria per sottoporsi al tampone: il giocatore è in cerca di nuovi stimoli e il suo agente gli sta cercando una squadra, che per ora non è stata trovata. Se la situazione dovesse rimanere invariata il terzino potrebbe anche raggiungere la squadra in Algarve, ma difficilmente inizierà il campionato con la maglia giallorossa. Su Pedro invece c'è stato un timido interessamento da parte di due club italiani, ma l'ingaggio elevato dello spagnolo ha stoppato sul nascere ogni entusiasmo. Per Olsen dopo la frenata con il Lille si continua a cercare un acquirente in Ligue 1- anche Nzonzi vorrebbe tornare in Francia - mentre l'agente di Pastore sta cercando un club disposto ad ingaggiare l'argentino. Situazione simile per Santon e Fazio, entrambi in attesa di un'offerta (per il momento ci sono stati soltanto sondaggi esplorativi).

Anche Matias Vina si sta allenando da solo al Fulvio Bernardini, in attesa della fumata bianca tra Roma e Palmeiras: i giallorossi pagheranno ai brasiliani un prezzo maggiorato che comprende i costi di interesse e della pratica curata dall'istituto finanziario All Sport Finance, specializzato nei trasferimenti di calciatori in Sudamerica. In stand-by la situazione Xhaka, che rischia di essere ancora lunga.

Intanto alle 21 - orario italiano diretta su Sky Sport 1- la Roma scende in campo contro il Porto per la prima amichevole della seconda parte di ritiro: l'idea di Mourinho è quella di far giocare ai titolari circa 60 minuti, a differenza delle altre amichevoli dove l'undici iniziale è stato rivoluzionato dopo il primo tempo.