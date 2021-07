Fermò il ladro d’auto, El Shaarawy indagato per lesioni

Per giorni è stato un eroe per aver bloccato un ladro d’auto dopo averlo inseguito a piedi per le strade dell’Eur. Ma adesso il “Faraone”, Stephan El Shaarawy è indagato per aver picchiato, secondo l’accusa, un 30enne cileno sorpreso a frugare a bordo della sua Lamborghini. Un atto dovuto in attesa di ulteriore accertamenti, sulla base dei referti medici presentati dall’altro José – Carlos Aliaga Sagardia – che prima di finire in camera di sicurezza il 12 febbraio scorso in stato di arresto – il giorno successivo è andato ai domiciliari – si era fatto medicare all’ospedale Sant’Eugenio. Prima prognosi di sette giorni, con rifiuto del cileno di sottoporsi alle radiografie, poi salita a 60 giorni. Da qui l’accusa al calciatore di lesioni gravi.

(corsera)