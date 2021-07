Euforia per Zaniolo. Domani sbarca Mou, ma chiude Roma Tv

Fa strano pensare come Roma Tv chiuderà i battenti proprio il giorno prima dell'evento mediatico più importante degli ultimi anni in chiave giallorossa: l'arrivo nella capitale di Josè Mourinho. il canale non sarà più disponibile sul buquet di Sky e la redazione della tv verrà spostata sul web.

Oltre che per lo sbarco dello Special One, l'attenzione è tutta per Nicolò Zaniolo: a quasi un anno di distanza dal secondo intervento al ginocchio, ha ripreso a lavorare ieri a Trigoria insieme agli altri reduci da infortuni, dando il via ufficialmente alla nuova stagione. Sotto la guida di tre collaboratori di Mourinho (il responsabile della preparazione atletica, Rapetti, il data analyst Cerra e il match analyst di tutto il dipartimento, Salzarulo), Zaniolo è stato anche visitato all’interno del centro sportivo giallorosso dal professor Fink.

Il medico ha dato al classe '99 l'ok definitivo per iniziare a forzare l'articolazione sul campo.

