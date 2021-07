Inizia l'avventura in giallorosso per Rui Patricio: ieri l'estremo difensore portoghese, primo acquisto di questo calciomercato estivo giallorosso, è sceso sui campi di Trigoria per la prima sessione d'allenamento alla corte di Mourinho. Vacanze ridotte per l'ex Wolverhampton, che si è unito ai suoi nuovi compagni dopo qualche giorno di vacanza tra il Portogallo e l’isola di Minorca.

(gasport)