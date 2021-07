Dzeko-Mayoral: alla Roma di Mourinho serve il salto di qualità

Prosegue la preparazione della Roma tra le mura di Trigoria, dove José Mourinho lavora sui dettagli grazie al maxischermo posizionato a bordo campo per evitare errori di tipo tattico. Lo Special One però dovrà risolvere anche un problema fondamnetale che è quello dei gol. I due centravanti giallorossi, Dzeko e Borja Mayoral, non hanno brillato la scorsa stagione rispetto alle coppie di attaccanti degli altri club. Toccherà a Mourinho individuare così i calciatori capaci di regalare i gol necessari a vincere le partite. Vero che molto ci si aspetta da Mkhitaryan, Zaniolo ed El Shaarawy, ma non è da escludere che qualcosa possa cambiare davanti. Il mercato è ancora tutto da vivere.

(corsera)