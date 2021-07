Dzeko, lavoro e impegno per un futuro con Mou

Prove di convivenza tra Dzeko e Mourinho. Si stimano, si studiano e da tre giorni, hanno iniziato a conoscersi e ad apprezzarsi. Se non ci fossero di mezzo quei (maledetti) 15 milioni lordi e una carta d'identità che vede Dzeko strizzare l'occhio ai 36 anni il prossimo marzo. Che i due ci stiano provando sul serio è confermato dall'impegno profuso dal bosniaco in questo avvio di ritiro e dalla risposta piccata da parte del tecnico. Oggi l'attaccante ride e scherza con tutti. Non c'è uno scatto a Trigoria che non lo ritragga sorridente. E anche sui social, dove nella passata stagione per molte settimane non ha aveva postato nulla legato alla Roma. Lo Special One e il bosniaco hanno deciso di vivere alla giornata. Per Dzeko vale più o meno lo stesso discorso: finché sarà qui, sarà il centravanti titolare, con buona pace di Borja Mayoral o di una new entry last-minute. Poi l'estate è lunga e le suggestioni sono sempre dietro l'angolo. Ieri la prima: Wanda Icardi è arrivata in treno a Roma. Ufficialmente per questioni personali. In futuro, chissà che non possano estendersi al marito Mauro.

(Il Messaggero)