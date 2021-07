Non c'era Edin Dzeko tra i tanti calciatori che nel tardo pomeriggio di ieri hanno avuto la possibilità di mettere nelle gambe i primi minuti della stagione e mettersi in mostra davanti a Josè Mourinho. Il centravanti bosniaco infatti, come riporta l'edizione odierna del quotidiano, è stato tenuto precauzionalmente a riposo per un affaticamento muscolare con cui fa i conti da un paio di giorni.

(Il Messaggero - Gasport)