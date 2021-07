Dzeko e Mourinho, prove di feeling. E se alla fine il bosniaco restasse a Roma?

[...] Quando bisogna fare esercizi di coppia - che lui fa o con Mancini o con El Shaarawy - è il primo e riceve i complimenti del preparatore, quando ci sono piccole partitelle competitive non solo ci mette qualcosa in più ma scherza anche con Mourinho se tutto non va come previsto [...].

Dzeko sa che questa sarà l’ennesima estate da tira e molla, Mourinho stesso ne è consapevole e per quanti entrambi abbiano messo in preventivo l’idea di un addio (la Roma non è però disposta a regalare ad Edin il cartellino) non è detto che le cose non possano mettersi a posto [...].

Quello che è successo a gennaio con la revoca della fascia da capitano lo ha colpito e non solo con Fonseca, ma anche con Pinto e la società, ci sono stati momenti difficili, ma se c’è un uomo in grado di fargli dimenticare tutto questo è Mourinho. Nelle prossime settimane si capirà se sarà stato possibile o meno.

(gasport)

