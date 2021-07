Diritti tv: a Sky gli highlights di 3 partite per turno

Altro duro colpo per l'offerta del pacchetto Sky Calcio: dopo la sconfitta incassata mesi fa, con Dazn che si è accaparrata la possibilità di trasmettere 7 match per ogni giornata di campionato in esclusiva e 3 in co-esclusiva, l'edizione odierna del quotidiano riporta come l'emittente satellitare non potrà nemmeno trasmettere gli highlights di quelle 7 sfide per turno di cui non deterrà i diritti televisivi.

Le sintesi delle gare potranno essere effettuate e trasmesse da Sky solo per quanto concerne, dunque, le 3 partite in co-esclusiva.

(Il Sole 24 Ore)