Agli osservatori più attenti non è sfuggito: insieme ai vari sponsor apparsi nel corso della conferenza stampa di presentazione di Josè Mourinho è apparso anche il marchio di Digitalbits, il blockhain network che controlla la criptovaluta denominata con il codice XDB. L'accordo era solo per sponsorizzare l'evento, ma non è escluso che possa diventare il nuovo main sponsor, o prendere il posto del logo Iqoniq sulla manica della maglia giallorossa.

(Corsera)