Dazn, Tim replica all’antitrust. Il verdetto è atteso giovedì

Atteso per il prossimo giovedì il responso dell'Antitrust sull'accordo Tim-Dazn per quanto riguarda i diritti tv del calcio. Il rimedio potrebbe essere la separazione dell’offerta di calcio e di connettività: soluzione non impossibile, visto che TimVision è disponibile anche per i clienti di altri operatori tlc.

Anche l'Agcom, però, alza la voce. A questo proposito Tim ha effettuato importanti investimenti per garantire il multicast con Dazn in relazione alla trasmissione delle partite, adducendo che anche gli altri operatori devono investire per avere lo stesso risultato.

(Il Giornale)