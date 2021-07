Darboe rinnova, Veretout si ferma. Ecco Rui Patricio: “Pronti a vincere”

Ebrima Darboe resterà alla Roma: il centrocampista esploso nel finale della scorsa stagione, firmerà il nuovo contratto con i giallorossi per altri quattro anni a 500 mila euro a salire. Ieri a Trigoria Tiago Pinto ha incontrato la sua agente Miriam Peruzzi che lo ha adottato con la sua famiglia. Nel centro tecnico sono stati avvistati anche i procuratori di Pellegrini: ufficialmente hanno parlato con De Sanctis del futuro di Ciervo e Zalewski, confermati in prima squadra da Mourinho. Inevitabile, però, che il discorso sia scivolato anche su Lorenzo, ma per approfondirlo bisognerà attendere la prossima settimana, quando l’interlocutore sarà Pinto. A proposito di centrocampo, Veretout torna ai box: il francese ha accusato un fastidio al quadricipite femorale della coscia destra (almeno una decina di giorni di stop), la stessa gamba su cui ha subito una lesione muscolare ai flessori lo scorso 29 aprile. L’obiettivo è avere il reparto al completo per il ritiro in Portogallo (partenza il 26 luglio). L’unico acquisto è Rui Patricio, presentato ieri in conferenza stampa: “Ho accettato la Roma per l’importanza del club e per Mourinho. Cercherò di ambientarmi il prima possibile, insieme possiamo aspirare a vincere e raggiungere obiettivi importanti“.

(Il Messaggero)