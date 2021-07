Dall'Antitrust ok a Tim-Dazn. Gubitosi: «Sciolto ogni dubbio»

Via libera dell'Antitrust al duo Tim-Dazn: l'Autorità Garante non ha ravvisato gli estremi per intervenire e bloccare il broadcasting delle partite di Serie A. Per il triennio 2021-24 dunque la Serie A (e molto altro) saranno visibili su Dazn e TimVision come già annunciato. Soddisfatto l’a.d. di Tim Luigi Gubitosi: «Con la sua risposta l’Antitrust ha liberato dalle incertezze e dubbi potenziali, dunque il caso è chiuso. Fino a questo momento le cose vanno bene e continueremo su questa strada».

(gasport)