Dalla compagna nutrizionista alla fisio alle 5 del mattino: Roma, ecco i segreti di Viña

La sua fidanzata studia nutrizione all’Università, la sua voglia di allenarsi lo ha portato a svegliarsi alle 5 di mattina per fare fisioterapia e farsi trovare pronto in palestra senza saltare la scuola. Se c’è una cosa di Matias Viña che sicuramente piacerà a Josè Mourinho è la sua voglia di sacrificarsi. Quando da ragazzino si ruppe la clavicola prendeva in Uruguay l’autobus all’alba per andarsi a curare.

Il ragazzo è pronto, dall’alto del suo metro e 80 abbondante può giocare anche come difensore centrale ed è atteso a Roma a breve, entro un paio di giorni.

(gazzetta.it)

