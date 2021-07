In giornata nuova riunione della Commissione Lavori Pubblici e Mobilità di Roma Capitale, nella quale sarà ufficializzato il parere positivo nei confronti della revoca del pubblico interesse per lo stadio progettato a Tor di Valle. Nella riunione già avvenuta, gli avvocati hanno rassicurato sugli esiti dell'eventuale azione risarcitoria che potrebbe mettere in piedi Eurnova. Domani e giovedì in programma le prossime riunioni dell'Assemblea capitolina.

(Corriere dello Sport)