Coppa Italia a Mediaset. Niente «spezzatino» in A

IL TEMPO (F. CICCIARELLI) - La Coppa Italia cambia televisione: Mediaset si aggiudica i diritti di trasmissione grazie a un’offerta da 48,2 milioni all’anno per il prossimo triennio, con un incremento del 37% rispetto al ciclo precedente, battuta la Rai che mantiene i diritti radio (400mila euro). Ritirata la proposta degli orari «spezzatino» in Serie A per evitare contenziosi: gli slot restano otto.