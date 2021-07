Con 2 società in meno si perde il 15-20% dei ricavi

Una riforma per dare stabilità e sostenibilità al calcio italiano, quella che vedrebbe passare la Serie A da 20 a 18 squadre e che si discuterà nei prossimi mesi. Ma che comporterebbe anche delle perdite. La stima è di un 15-20% in meno dei ricavi, a cominciare da quelli da botteghino: riduzione in questo caso è stata valutata tra il 2 e il 10%, legata all'inevitabile ribasso del prezzo degli abbonamenti.

Con meno partite, soprattutto in tv, e dunque meno pubblico ci sarebbe poi un impatto evidente sulle sponsorizzazioni stimato in un -15-20% dei ricavi. E c’è poi la questione diritti tv, al momento entrata principale per i club del massimo campionato: anche qui la valutazione parla di un calo dei ricavi tra il 15 e il 20%.

(gasport)