Colpo Borini: la brasiliana arriva da Madrid

IL TEMPO (E. ZOTTI) - L'As Roma femminile piazza un altro colpo in entrata. Il club ha raggiunto un accordo con Joyce Borini, che la prossima stagione vestirà la maglia giallorossa. La brasiliana classe '88, proveniente da Madrid CFF, è già nella Capitale in attesa di ultimare la quarantena e ad inizio agosto sosterrà le visite mediche. Nel corso della carriera ha giocato spesso come centrocampista esterna, ma può ricoprire ogni ruolo sulla fascia sinistra: Spugna potrà utilizzarla sia come alternativa a Bartoli che come pedina per dare un assetto più offensivo alla squadra. Al Giulio Onesti, Borini troverà le connazionali Adressa e Thaisa: l'ex Real Madrid sta ultimando le pratiche per il permesso di soggiorno e nei prossimi giorni il suo trasferimento sarà ufficializzato.