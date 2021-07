Che svolta per il calendario: ritorno diverso dall'andata

La nuova Serie A sarà rivoluzionata: il campionato 2021-2022, per la prima volta nella storia, avrà un calendario asimmetrico. Mercoledì 14 luglio, giorno della presentazione dei calendari, il computer dovrà definire tutte le 38 giornate della A 2021-2022.

Un solo criterio sarà preimpostato al sorteggio: una partita non avrà il suo ritorno prima che siano stati giocati altri 8 incontri. Vale a dire, le avversarie dell’ultima partita del girone d’andata non potranno ritrovarsi all’inizio del ritorno. Solo altre specificità: oltre all’alternanza casa/trasferta per squadre della stessa città così come per Fiorentina/Empoli e Napoli/Salernitana (se otterrà l’iscrizione al campionato) alla settima d’andata giocheranno fuori casa Milan, Inter e Juventus: San Siro e l’Allianz saranno destinati alla Nations League.

Il girone d’andata chiuderà prima di Natale, i turni del mercoledì concentrati nella prima parte di stagione, per poi lasciare più spazio alle competizioni europee. Una domenica di sosta in più rispetto alla normalità: il 30 gennaio la A si fermerà per permettere ai giocatori di rispondere alle convocazioni delle nazionali non europee. Partenza il 22 agosto 2021, stop il 22 maggio 2022. Per chiudere la prima parte di stagione nell’anno solare serviranno quattro giornate in campo al mercoledì: 22 settembre, 27 ottobre, 1 e 22 dicembre. Il quinto e ultimo infrasettimanale sarà quello di giovedì 6 gennaio. In mezzo, la sosta di Natale. Cinque altre soste per le nazionali: 5 settembre, 10 ottobre, 14 novembre, 30 gennaio, 27 marzo.

(Gasport)