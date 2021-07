C'è Vina oltre Spinazzola

A meno di sorprese, sarà Matias Vina il sostituto di Leonardo Spinazzola per la fascia sinistra. Un terzino tutto "Corsa e sacrificio" - così lo descrisse 4 anni fa Fabian Coito, ct della Sub20 uruguaiana - che si sussurra sia stato indicato direttamente da Josè Mourinho per le capacità di corsa e per il suo piede educato. In giornata è attesa la firma via fax sul contratto che lo legherà alla Roma. Accordo con il Palmeiras trovato sulla base di 10 milioni più 3 di bonus (40% sarà girato al Nacional) per il giocatore in passato vicino anche al Milan.

Il tecnico Lasarte, che nel 2016 lo promosse in prima squadra al Nacional, ricorda «la forza di volontà di questo ragazzino che all'epoca, appena 17enne, per guarire da una brutta frattura alla clavicola si svegliava alle 5 del mattino. Prendeva l'autobus da Empalme Olmos, dove viveva, e raggiungeva la capitale Montevideo per effettuare la fisioterapia, senza perdere una lezione a scuola».

Nel frattempo Tiago Pinto ha ceduto Justin Kluivert al Nizza - prestito con diritto di riscatto a 10 milioni -: uscita che unita a quella di Olsen (5 milioni dal Lille) dovrebbe permettere l'affondo definitivo per arrivare a Granit Xhaka. Resta solo da limare la differenza tra la richiesta di 23 milioni dell'Arsenal e l'ultima offerta dei giallorossi, di 15 milioni più 2.5 di bonus.

E il mercato non finisce qui. L'idea di acquistare un altro centrale difensivo non è tramontata, ma rimane subordinata alla cessione di Smalling. Non ci saranno pressioni per far partire il centrale inglese, ma qualora arrivasse un'offerta la Roma la valuterebbe. E l'eventuale sostituto dell'ex United è già stato individuato: si tratta di Marcos Senesi, centrale del Feyenoord.

(Il Messaggero)